شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته بملعب التتش استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش حيث يؤدي الفريق مراناً مساء اليوم،الاربعاء، على التتش إستعداداً لمواجهة الزمالك بعد غد ،الجمعة، في السوبر المحلي ببرج العرب.

ويفاضل الجهاز الفنى بين الثنائى صلاح محسن ومروان محسن لخلافة المغربي وليد أزارو، حال تأكد غيابه عن مواجهة السوبر أمام الزمالك، بعدما تعرض للإصابة أثناء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده الأخير الأمر الذى تسبب فى استبعاده من مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الأحمر بهدفين نظيفين.