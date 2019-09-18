شكرا لقرائتكم عماد متعب : فيه ناس بتتظلم فى الكورة .. وكنا بنكسب بطولات بالحب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم الأهلى السابق، أنه سعيد بالفترة التى تواجد فيها بالنادى الأهلى معتبرا أن الروح الجميلة والحب بين اللاعبين هى السبب فى تحقيق البطولات التى حصدها مع الفريق.

وكشف متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى اليوم الثلاثاء أنه تعلم الكثير من جيل بركات وتركية وجمعة والعديد من اللاعبين فى الجيل الذهبى للنادى الأهلى.

Advertisements

ورفض متعب التعليق على ترشيحه فى منصب مدير المنتخب الوطنى المحتمل تشكيله خلال ساعات قليلة.

وكشف متعب أن احيانا تكون الكرة قاسية على بعض اللاعبين، وهناك لاعبين يظلمهم التوقيت خلال تواجدهم فى النادى لكن هذه هى طبيعة كرة القدم.