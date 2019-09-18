شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لجلسة محمود الخطيب ومؤمن زكريا بمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التفاصيل الكاملة لجلسة محمود الخطيب ومؤمن زكريا بمران الأهلى

فى لمسة وفاء من النادى الأهلى لأبنائه منحت القلعة الحمراء قبلة جديدة للحياة لنجم الفريق الكروى الأول مؤمن زكريا الذى تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لأشهر.

ويسافر مؤمن زكريا الى ألمانيا للعلاج خلال الفترة المقبلة وسط دعوات بعودة نجم النادى الأهلى للملاعب من جديد.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة مع اللاعب تحدث فيها عن كامل دعمه للاعب خلال فترة علاجه وتمسك إدارة النادى به خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه أحد نجوم الفريق الذين قدموا الكثير للفريق خلال الفترة الماضية.

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وحرص الخطيب خلال الجلسة على التأكيد على أن النادى لن يتخلى عن اللاعب بأى شكل وطلب الخطيب من اللاعبين خلال جلسته اليوم استمرار المساندة التى يقومون بها مع مؤمن زكريا مشدداً على أنه سعيد بالاحتفالية التى قاموا بها خلال الهدفين فى مباراة كانو سبورت الغيني وتقليد الطريقة التى يقوم بها اللاعب فى المباراة.

وجه الخطيب بصفته رئيس النادى تعليمات الى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأكد خلالها علي ضرورة منح اللاعب كافة المكافآت والحوافز الخاصة بالمباريات والبطولات التى يحققها مع الفريق وكأنه مشارك خلال الفترة الحالية.