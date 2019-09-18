شكرا لقرائتكم بركات : اعتزلت كرة القدم بسبب "جملة مهينة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بركات نجم الأهلى السابق، أنه اضطر للاعتزال بسبب جملة قالها له أحد الأفراد اعتبرها مهينة بعد مسيرته الحافلة بالنادى الأهلى.

وتابع بركات فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أن الأسباب التى ذكرها كثيرا لاعتزاله مثل الخروج من الملعب واقفا على قدميه وتحقيق كل الانجازات والبطولات كلها اسباب زائفة لكن السبب الحقيقى هى تلك الجملة التى انتقصت من قدره رافضا الكشف عنها.

وأكد بركات أن الكشف عن الجملة أو من قالها سيُحدث انقسام فى الشارع الرياضى وهو أمر لا يرغب فى حدوثه.

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وأكد لاعب الأهلى السابق أنه تدرب مع الفريق الأحمر بعد الاعتزال وظهر بمستوى مميز وكان أفضل من جميع الصفقات التى تعاقد معها الأهلى وقتها.

وقال بركات أنه يدين بالفضل للمدرب محمد يوسف الذى كان حريصا على دعمه فى أصعب فتراته بالنادى الأهلى.

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري ابطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، اضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.