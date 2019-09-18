شكرا لقرائتكم السيد حمدي: الربط الصليبي سبب اعتزالي وسأتجه الى تحليل المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السيد حمدي لاعب الأهلي السابق والمعتزل حديثاً، أن إصابته بالرباط الصليبي مؤخراً كانت السبب الرئيسي في اعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ، مشيراً إلي أنه سيتجه إلي تحليل المباريات في القنوات الفضائية بعد اعتزاله .

وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحات لقناة "أون سبورت" ، أنه منذ صغره كان يتمني الانضمام الي القلعة الحمراء ، موضحاً أنه بدأ مسيرته الكروية في نادي الفيوم .

وأوضح السيد حمدي ، أنه تعرض للظلم في النادي الأهلي ، حيث يري أنه رحل من القلعة الحمراء مبكراً ، رغم بدايته الصعبة مع الفريق بسبب توقف النشاط الرياضي وقتها .

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ويري السيد حمدي ، أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي هو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبل من بين الأسماء المرشحة ، مشيراً إلى أن جلال يتمتع بفكر وأسلوب مميز في التعامل مع اللاعبين .

وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن منتخب مصر خلال الفترة الحالية يفتقد الي المهاجم الصريح ولا يوجد في مصر حالياً مهاجماً قوي يصلح لقيادة هجوم الفراعنة .