شكرا لقرائتكم السيد حمدي: الربط الصليبي سبب اعتزالي وسأتجه الى تحليل المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحات لقناة "أون سبورت" ، أنه منذ صغره كان يتمني الانضمام الي القلعة الحمراء ، موضحاً أنه بدأ مسيرته الكروية في نادي الفيوم .
وأوضح السيد حمدي ، أنه تعرض للظلم في النادي الأهلي ، حيث يري أنه رحل من القلعة الحمراء مبكراً ، رغم بدايته الصعبة مع الفريق بسبب توقف النشاط الرياضي وقتها .
ويري السيد حمدي ، أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي هو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبل من بين الأسماء المرشحة ، مشيراً إلى أن جلال يتمتع بفكر وأسلوب مميز في التعامل مع اللاعبين .
وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن منتخب مصر خلال الفترة الحالية يفتقد الي المهاجم الصريح ولا يوجد في مصر حالياً مهاجماً قوي يصلح لقيادة هجوم الفراعنة .
كانت هذه تفاصيل خبر السيد حمدي: الربط الصليبي سبب اعتزالي وسأتجه الى تحليل المباريات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.