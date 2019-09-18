بيراميدز يخطف نجم الدورى النرويجى عمر لعيونى...

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جدة - عمرو شويل نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بإتمام التعاقد مع التونسي الدولي عمر لعيوني قادما من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.
ووقع اللاعب مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.
وحمل لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق مع نسور قرطاج.
وسجل اللاعب ١٠ أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب ٨ تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في ٢٠ مباراة خلال النصف الأول من الدوري، حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول ١٩١ سم.
من جانبه، أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادى بيراميدز أنه سعيد التعاقد مع هذا اللاعب الذي سيلبي طموحات النادي نحو مساره الصحيح على طريق البطولات وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة موضحا أنه يحمل طموحات كبيرة بتقديم أفضل ما لديه.
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