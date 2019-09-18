شكرا لقرائتكم تدريبات مكثفة للانتاج الحربي قبل ملاقاة اف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار ، لاعبيه بتحديد الثالثة عصراً موعداً للمران اليومى للفريق بداية من اليوم الاربعاء وحتى السبت المقبل استعداداً لمواجهة اف سى مصر .

ويستهل الانتاج الحربى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة اف سى مصر الصاعد حديثاً لدوري الاضواء والشهرة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاحد المقبل على ستاد السلام .

على الجانب الأخر ، سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بعد تألق الوافد الجديد أيمن الطرابلسى فى تدريبات الفريق وظهوره بشكل مميز للغاية .

وأنهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إجراءات قيد التونسى أيمن الطرابلسى الوافد الجديد للفريق من النجم الساحلى لمدة موسم على سبيل الإعارة .

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نجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى على سبيل الإعارة موسمًا واحدًا بنية البيع النهائي .ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.

كان أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.

حرص مسئولو الإنتاج الحربى على إتمام إجراءات انتقال الطرابلسى فى تكتم شديد خوفًا من فشل الصفقة حيث نجح خالد مهدى مديرالكرة فى التوصل لإتفاق مع مسئولى النجم الساحلى لإتمام الصفقة وأنهى إجراءات حصول اللاعب على التأشيرة ليحضر للقاهرة ويوقع العقود .

مختارمختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قد تابع اللاعب وأوصى بالتعاقد معه لسد الثغرة الموجودة فى خط وسط الفريق .