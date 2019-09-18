شكرا لقرائتكم سيد معوض: أى حد معدى على الأهلى بياخد الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد معوض نجم الأهلى السابق، أنه حقق 14 بطولة بقميص النادى الأهلى ، وأن تمثيل ناد بحجم القلعة الحمراء شرف كبير معتبرا أن الفترة التى قضاها فى الأهلى هى أفضل فترات حياته. وتابع معوض فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أنه سعيد بالبطولات التى حققها بقميص الأهلى خاصة البطولات الأفريقية قائلا :" الدورى ده أى حد معدى على الأهلى بياخده".

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