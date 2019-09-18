شكرا لقرائتكم سيرجيو فاريا يرفض منح لاعبي طلائع الجيش راحة عقب مواجهة منتخب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبيه راحة عقب مواجهة منتخب السويس ودياً والتى أقيمت عصر أمس الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد . وفضل فارياس أن يستأنف الطلائع تدريباته اليوم الاربعاء بشكل طبيعى فى ظل ضيق الوقت قبل ملاقاة المقاولون العرب فى افتتاحية الدوري ويستهل الطلائع مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. Advertisements وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق". وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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