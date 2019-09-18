مخطط أحمال صربي يصل اليوم للإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل يصل فجر اليوم الاربعاء ، مخطط أحمال صربى لتدريب فريق الاسماعيلى بعد رحيل التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الفريق السابق . ومن المقرر أن يوقع المدرب الجديد عقود تدريب الدراويش على أن يظهر فى المران لأول مرة فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم . وكان الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى قد طلب التعاقد مع مخطط أحمال صربى سبق له التعامل معه فى الأندية التى تولى تدريبها وبالفعل دخل مسئولى الاسماعيلى فى مفاوضات معه تكللت بالنجاح . Advertisements ويستهل فريق الاسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد الجونة. وفاز الاسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.

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