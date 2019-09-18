شكرا لقرائتكم خبر عن لوف لن يغير خطته تجاه حراسة «المانشافت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، إنه لن يغير تفكيره في اختياراته لحراسة مرمى المنتخب، وسط خلافات ظهرت هذا الأسبوع بين الحارسين مانويل نوير، ومارك أندريه تير شتيجن.

وعبر تير شتيجن، حارس برشلونة، عن إحباطه علانية بدوره المستمر كبديل لنوير في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ويبقى مانويل نوير (33 عاماً)، قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ، اختيار لوف الأول في حراسة المرمى.

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