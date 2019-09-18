افتتاح رائع لدورة الألعاب البارالمبية لغرب آسيا في الأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: أيمن بشير

افتتح الأمير رعد بن زيد أمس الأول النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تستضيفها الأردن بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وتستمر حتى مساء السبت المقبل. وشهدت مدينة الحسين للشباب حفل الافتتاح الذي تخلله طابور عرض وفود الدول المشاركة من دول منطقة غرب آسيا ال 12 حيث تقدمت دولة الإمارات الجميع في طابور العرض.

وتشارك في الدورة كل من بعثات الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، اليمن والأردن.

حضر الحفل الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدكتور محمد خير مامسر وزير الشباب والرياضة الأردني الأسبق وأعضاء اللجنة الأولمبية الأردنية وماجد عبدالله العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وكان حضور الإمارات مميزاً للغاية في حفل الافتتاح بتواجد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم عضو اللجنة البارالمبية الدولية والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وذيبان سالم المهيري أمين عام اتحاد الإمارات لرياضة الهمم وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وعدد من أعضاء اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم.

وأكد الدكتور عبد الرزاق بني رشيد من خلال مخاطبته للحفل على أهمية هذه الدورة التي تعد الحدث الرياضي الأكبر على مستوى دول منطقة غرب آسيا من حيث الرياضات المدرجة وعدد الفعاليات المصاحبة، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية على حسن استضافتها لهذه النسخة، متمنياً أن يكون هذا التجمع استثماراً إيجابياً لتمكين روح الانسجام والترابط والتآخي بين رياضيي منطقة غرب آسيا.

ونيابة عن اللجنة المنظمة العليا ألقى الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية كلمة وقال إن هذه المبادرة تجمع شباب الأمة في ميدان الحب والتآخي والتنافس الشريف في جو من الروح الرياضية واللعب النظيف كمحاولة لتخفيف الاحتقان وترميم البنيان ومداواة الجراح.

وحرصت اللجنة البارالمبية الأردنية على استثمار هذه المناسبة الكبيرة لتكريم الأمير رعد بن زيد الأب الروحي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تقديراً لدوره الرائد والتاريخي في حمل الأمانة بكل جد وإخلاص وإعطاء وقته وجهده وعلى امتداد سلسلة من العقود لينهض باتحاد رياضة المعوقين واللجنة البارالمبية الأردنية إلى الواجهة العالمية.

هذا وكان منتخب أصحاب الهمم دخل أجواء المنافسة مساء أمس عن طريق سلة الكراسي المتحركة ولعبة البوتشيا. ويعول منتخبنا على تألق أكثر من لاعب ولاعبة خلال منافسات ألعاب القوى التي ستبدأ الليلة، وعقد عصر أمس الاجتماع الفني لمسابقة رفعات القوة والتي تبدأ المسابقات الرسمية فيها الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء بصالة الشهيد راشد الزيود بمشاركة 32 رباعاً و8 رباعات يمثلون: الإمارات، الأردن، العراق، سوريا واليمن. كما عقد أمس الاجتماع الفني لمسابقة كرة الطاولة التي تبدأ منافساتها صباح اليوم في صالة كلية التربية الرياضية للجامعة الأردنية بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات، الأردن، السعودية فلسطين، العراق، والكويت.

وأكد بطلنا الأولمبي محمد خميس خلف الذي يقود منتخب رفعات القوة في الدورة على جاهزيتهم كلاعبين لخوض التنافس بروح عالية بعد المعسكرات الجيدة للأندية استعداداً لموسم سيكون طويلاً وشاقاً.

من جانبه تقدم ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بالتهنئة لاتحاد غرب آسيا البارالمبي بقيادة ابن الإمارات الدكتور عبدالرزاق بني رشيد على نجاح انطلاقة النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، معرباً عن سروره بالتواجد في الأردن وحضور حفل الافتتاح، متمنياً أن يتواصل النجاح في النسخة الثالثة والتي ستستضيفها البحرين الشقيقة في العام 2021، لافتاً إلى أن استمرار الدورة دليل على النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية تحت لواء اتحاد غرب آسيا بقيادة الدكتور عبدالرزاق بني رشيد.