شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تشارك في البطولة العالمية للقتال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك فريق شرطة أبوظبي في «البطولة العالمية للقتال» التي أقيمت في كازاخستان، بمشاركة 204 لاعبين يمثلون 18 فريقاً عسكرياً من روسيا وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وبيلاروسيا والصين وقرغيزستان وكازاخستان. وأكد العقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية بقطاع الموارد البشرية، اهتمام شرطة أبوظبي بالبرامج والأنشطة الرياضية وتعزيز مشاركة الفرق الشرطية الرياضية في البطولات المحلية والدولية بما يسهم في صقل الخبرات والتعرف إلى التطورات في المجال الرياضي. وجرى خلال مراسم البطولة التي تعتبر من أقوى البطولات القتالية في المجال العسكري والفنون القتالية، تقديم درع تذكارية لوزير الداخلية الكازاخستاني ورئيس الحرس الوطني الكازاخستاني.

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