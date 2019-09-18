كوتينيو في مهمة رد الاعتبار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع البرازيلي فيليبي كوتينيو لإعادة بايرن ميونيخ الألماني إلى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وإلى رد الاعتبار لصورته التي تشوهت بعد أداء عادي مع فريقه السابق برشلونة.

وجاء وصول كوتينيو إلى بايرن هذا الموسم على سبيل الإعارة، بعد تجربة غير مثمرة في برشلونة منذ مطلع عام 2018، ليدفع إلى الأمل في عودة بايرن ليكون قوة وازنة في القارة العجوز.

وقال البرازيلي، خلال حفل تقديمه في أغسطس/ آب الفائت، إن «التوقعات دائماً كبيرة في بايرن، ولقب دوري الأبطال هو أحد الأهداف».

ورأى مواطنه إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن وصول كوتينيو إلى بايرن سيجعل من الأخير مرشحاً قوياً للتتويج باللقب الأوروبي.

لقي هذا الكلام صداه لدى الفرنسي كورنتان توليسو، زميل كوتينيو في بايرن الذي صرح في مقابلة مع شبكة «سكاي» أن وصول كوتينيو والكرواتي إيفان بيريسيتش المعار من إنتر الإيطالي، سيكون إضافة محورية للفريق الألماني.

وقد تلقي تلك التوقعات بظلالها على كوتينيو الباحث عن استعادة مستواه، بعدما تراجع في الموسم الماضي إثر فشله في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للنادي الكاتالوني.

ووصل كوتينيو إلى ملعب كامب نو قادماً من ليفربول بصفقة قدرت ب160 مليون يورو (120 مليوناً كبدل انتقال و40 مليوناً كحوافز ومكافآت)، لكنه لم ينجح في تقديم المستويات التي ظهر بها مع الفريق الأحمر.