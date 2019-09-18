الإمارات تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية أن التصفيات المؤهلة لكأس العالم «كوريا ٢٠١٩» ستقام بدءاً من ٢٥ من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام والتي سيستضيفها نادي إكسايل للرياضات الإلكترونية بدبي، وذلك بعد التحديد النهائي لهذه الألعاب من جانب الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، حيث تم اختيار اللعبة الجماعية (دوتا 2 - دفاع القدماء)، ولعبتين في المجال الفردي هما (بروفيشنل ايفالويشن سوكر - كرة القدم الإلكترونية PES 2020) و(تيكن 7 - القبضة الحديدية).

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي إكسايل للرياضات الإلكترونية بمنطقة القرهود بدبي بحضور كل من المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية وطارق عبدالسلام رئيس لجنة المسابقات وعبدالرحمن الحاجة عضو المكتب الاستشاري رئيس اللجنة الفنية.

وأكدت الأمانة العامة للجمعية أهمية مشاركة أكبر عدد من الشباب في هذه التصفيات وبدء الخطوات لتشكيل منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية في مختلف الرياضات الإلكترونية.

وأضاف طارق عبدالسلام أن اختيار الاتحاد الدولي للعبة كرة القدم الإلكترونية PES

2020 في كأس العالم ولأول مرة من شأنه دعم توجهات الجمعية بالتركيز على كرة القدم الإلكترونية والألعاب الأخرى المحببة للشباب في مسابقتنا المحلية وتحديد الفئات العمرية التي تناسب كل مرحلة عمرية والتوعية بعدد الساعات المناسبة لممارسة اللعبة، وسيتم اختيار أعضاء الفرق الإماراتية من الفائزين في هذه التصفيات لضمان أفضل العناصر المشاركة فى كأس العالم القادمة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي وهو الجهة الدولية الرسمية للألعاب والرياضات الإلكترونية والذي يضم في عضويته أكثر من ٦٠ دولة، قد قرر تنظيم البطولة العالمية خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ ديسمبر بمدينة سوول الكورية الجنوبية.