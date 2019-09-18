مونديال الشباب والناشئين للقدرة ينطلق في إيطاليا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توسكانا: علي الظاهري

ينطلق في الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت إيطاليا «8:30 بتوقيت الإمارات»، سباق بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين لمسافة 120كلم الذي يحتضنه ميدان سان روسور في مدينة بيزا الإيطالية بإقليم توسكانا، برعاية مؤسسة «ميدان» و«عزيزي» للتطوير العقاري تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة 123 فارساً يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم يتقدمهم فرسان الإمارات، الذين يتطلعون إلى المحافظة على اللقب.

تتجه الأنظار غداً، إلى مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، البالغة مسافته 120كلم، والذي يقام ضمن كرنفالات وساكانا للقدرة في إيطاليا ويحظى باهتمام واسع من قبل المهتمين برياضة القدرة والتحمل باعتباره أحد أهم السباقات في الروزنامة العالمية، كما يختتم الحدث بعد غد بإقامة سباق العالم للخيول الصغيرة لمسافة 120كلم.

ويمثل فريق الإمارات 5 فرسان في مونديال الشباب والناشئين وهم: سعيد سالم عتيق المهيري حامل لقب النسخة الماضية، وسيف أحمد المزروعي وسيف بالجافلة وشاهين يحيى المزروعي وفارس أحمد المنصوري.

ويملك فرسان الإمارات، سجلاً حافلاً بالإنجازات في بطولة الشباب والناشئين، خاصة في النسخة الماضية، التي أقيمت في مدينة فيرونا بإيطاليا، وحقق فيها فرساننا لقبي الفردي والفرق متفوقين على نخبة فرسان العالم المشاركين؛ حيث كانت الميدالية الذهبية من نصيب الفارس سعيد المهيري الذي حقق اللقب على صهوة الجواد «ربدان» في زمن قدره 4.58.41 ساعات ويسعى لإنجاز جديد في هذه النسخة، وانتزع الوصافة والميدالية الفضية الفارس غانم سعيد العويسي على صهوة الفرس «شديدة» بزمن قدره 5.03.13 ساعات، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإسبانية مايت بارديرا ليدو. وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «الإعلام البرتقالية»، المرحلة الثانية لمسافة 33 كلم «الأعلام الزرقاء»، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «الأعلام الرمادية» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «الأعلام الصفراء».

وجرت أمس إجراءات الفحص الطبي للخيول وقياس الأوزان للفرسان والفارسات المشاركين في السباق في قرية سان روسورز للقدرة.

ودشن حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم، أمس الأول، فعاليات المهرجان، واشتمل على فقرات متنوعة أبرزها عرض الخيالة العسكرية الإيطالية وتقديم وفود الفرق المشاركة، وشهد فعاليات حفل الافتتاح محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الإيطالي للفروسية، إلى جانب ممثلي اتحادات الفروسية ورؤساء الوفود المشاركة، وعدد كبير من عشاق ومحبي سباقات القدرة.

ويشهد مونديال الشباب والناشئين للقدرة مشاركة 6 دول عربية، وهي: دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان والجزائر وتونس.

وتعد الإمارات المرشح الأقوى لانتزاع اللقب نظراً للخبرة الكبيرة لفرساننا في السباقات، إضافة إلى جودة الخيول المشاركة من 3 إسطبلات وهي إسطبل M7 وإسطبل MRM وإسطبل F3.