شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مقنع للشارقة على الظفرة وصعب للوصل على البطائح في السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حقق فريق سلة الشارقة الفوز على الظفرة 78 / 67 في ثاني مواجهاته في الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة التي جرت بملعبه أمس الأول بحضور إداري مكثف من قبل مسؤولي النادي الشرقاوي برئاسة سالم عبيد الحصان رئيس مجلس إدارة النادي، ومسؤولي الألعاب الجماعية بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة.
وكان الملك الشرقاوي بطل الخليج حقق الفوز على جاره البطائح في بداية المسابقة، وفي المرحلة ذاتها وعلى نفس الملعب خسر البطائح بصعوبة أمام الوصل بفارق باسكت وبنتيجة 76 / 69.
وكان بني ياس والنصر استهلا المرحلة الثانية في المسابقة بفوز الأول على الوحدة 80 / 75، وفوز الثاني على الجزيرة 99 / 70.
من جانب آخر، عطلت لجنة المسابقات في اتحاد السلة إقامة المرحلة الثالثة التي كان مقرراً لها غداً وبعد غد لانشغال الشارع الرياضي بانطلاق مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتم تأجيلها لتقام يومي الأحد والاثنين المقبلين بصالتي شباب الأهلي بدبي، والصالة النهيانية بأبوظبي.
جدير بالذكر أن الدور التمهيدي للمسابقة سيختتم يوم 30 الجاري، بعدها تنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقبل النهائي يوم 6 من الشهر نفسه، على أن تختتم المسابقة بإقامة الدور النهائي ومباريات تحديد المراكز يوم 9 أكتوبر.
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