الإعلان عن بطولة أندية أبوظبي للألعاب الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي بطولة أندية أبوظبي للألعاب الجماعية والتي تشمل رياضات كرة الطائرة والسلة واليد، وذلك في إطار خططه التطويرية ومساعيه المتواصلة للارتقاء بمستوى الفرق الرياضية قبل انطلاق الموسم ودعم تحضيراتهم بتجارب مختلفة لتعزيز مكانتهم في مشهد التنافس والإنجازات على صعيد المسابقات المحلية والخارجية.

جاء الإعلان عن البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي بمقره أمس، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وستانيمير فوكيتشيفيتش سفير جمهورية صربيا وايفغيني لازاريف قنصل جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة وتحدث من خلاله: طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في المجلس، عبيد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، أحمد سلطان النعيمي المدير الرياضي لشركة العين للألعاب الرياضية، سالم نايف الكثيري مدير شركة بني ياس للألعاب الرياضية، حسن الحمادي مدير إدارة الألعاب الرياضية في شركة الظفرة، محمد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لشركة الجزيرة للألعاب الرياضية.

وتقسم البطولة على ثلاث مسابقات وتشمل رياضات كرة الطائرة واليد والسلة، ويشارك في كل مسابقة 8 فرق بواقع 5 أندية من أبوظبي مع فرق خارجية من صربيا وبيلاروسيا وبولندا وعُمان وفرق إقليمية أخرى، وتقام مسابقة كرة الطائرة بمشاركة أندية أبوظبي الخمسة بجانب فريق السيب العُماني وانريجيا جوميل البيلاروسي بجانب فريق بولندي، خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبلين في صالة الشيخ خليفة بن زايد في العين، فيما تحتضن صالة نادي بني ياس منافسات كرة السلة والتي ستقام خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر، بمشاركة أندية أبوظبي الخمسة بجانب فريق تسموكي مينسك فارم البيلاروسي من نخبة فرق الدوري في بيلاروسيا، وفريق آخر من صربيا وفريق إقليمي، في حين تقام منافسات كرة اليد بمشاركة أندية أبوظبي الخمسة بجانب بجوفك - سكا البيلاروسي وفريقين آخرين، وذلك في صالة نادي الجزيرة خلال الفترة 8 إلى 16 نوفمبر، كما يبلغ مجموع الفرق المشاركة تحت مظلة البطولة بكافة المسابقات 24 فريقاً.

من جانبه قال طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي: يولي مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، أهمية كبيرة لتقديم المبادرات النموذجية الداعمة للتطور الرياضي والمحفزة لرفع المستويات الفنية لفرق أندية أبوظبي قبل انطلاق موسم الألعاب الجماعية، حيث يمثل هذا القطاع الرياضي أولوية رئيسية في مسار برامج وخطط المجلس الطامحة لتعزيز دور ومكانة أندية أبوظبي بكافة الرياضات وإثراء مسيرتها بمزيد من التجارب المتقدمة.

وبدوره وجّه أحمد سلطان النعيمي ممثل نادي العين الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على اهتمامه بدعم الألعاب الرياضية بتنظيم مثل هذا الحدث الذي يمثل فرص مثالية ومحطة إعدادية مهمة لفرق أندية أبوظبي.

وأشاد سالم نايف الكثيري ممثل نادي بني ياس بدور مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه الكبير على إعادة الألعاب الجماعية للواجهة من جديد، مشيراً إلى أن بطولة كرة السلة التي يستضيفها النادي ستقام بمشاركة الأندية الخمسة، بالإضافة إلى ناديين من بيلاروسيا وصربيا بجانب فريق من المنطقة.

وأوضح محمد أحمد الحوسني ممثل شركة الجزيرة، أن الحدث يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وزيادة فرص الاحتكاك بين أندية أبوظبي والفرق الخارجية.