شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو آلمه التشكيك بنزاهته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه شعر بالألم بسبب التشكيك بنزاهته على خلفية الاتهام بالاغتصاب الذي وجهته إليه عارضة أزياء في الولايات المتحدة عام 2009، قبل أن تقفل السلطات الأمريكية الملف لعدم كفاية الأدلة ضده.
وقال نجم يوفنتوس الإيطالي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان: «لقد تلاعبوا بكرامتي. الأمر قاس. لديّ زوجة، وعائلة وأطفال. عندما يتم التشكيك بنزاهتك فهذا مؤلم».
وتابع: «أذكر أنه في يوم من الأيام كنت أشاهد الأخبار على شاشة التلفزيون مع زوجتي في غرفة الجلوس، وكانوا يتكلمون عن كريستيانو رونالدو، قام بهذا وذاك وفور سماع أطفالي يغادرون غرفهم عمدت إلى تبديل القناة لأنني كنت منزعجاً. لم أرد أن يسمع كريستيانو جونيور انتقادات عن والده بسبب قضية سيئة».
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