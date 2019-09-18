جارسيا يحجز بطاقة التأهل إلى «جولف موانئ دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الإسباني سيرجيو جارسيا من المركز 23 إلى المركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعدما توج بلقب «كي إل إم» المفتوحة، ليضمن فرصة تواجده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتختتم موسم الجولة الأوروبية على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 21 إلى 24 نوفمبر المقبل.

ونجح جارسيا بحصد اللقب وذلك وسط تنافس محموم بين نجوم العالم للتواجد بين قائمة أفضل 50 لاعباً الموسم الحالي للتأهل للمشاركة في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف المقبلة.

وحصل جارسيا بفضل هذا الفوز على 460 نقطة ليرفع مجموعه الكلي إلى 1600.3 نقطة ويتقدم للمركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي»، وتمسك نيكولاي هوجارد البالغ من العمر 18 عاماً بالمركز الثاني في أمستردام ليدخل الدنماركي إلى قائمة «السباق إلى دبي» في المركز 130 بعد حصوله على 305 نقاط في بطولته الثالثة لهذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، احتل مات والاس المركز الثالث في البطولة ليكسب 172 نقطة وقفز من المركز الخامس إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي». وحصل كالوم شينكوين على المركز الخامس في البطولة مما جعله يقترب من قائمة أفضل 100 لاعب في ترتيب «السباق في دبي»، بينما شارك جوست لويتين المركز العاشر لينتقل من المركز 32 إلى المركز 28 في «السباق إلى دبي».

وبقيت عشر بطولات فقط على تحديد هوية أصحاب المراكز ال50 الأوائل الموسم الحالي والتنافس على لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم منها بطولتا أبوظبي أتش إس بي سي وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.