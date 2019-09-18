«عربية السيدات» تعتمد اللائحة الأساسية لنسخة 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، اللائحة الأساسية لدورتها الخامسة، التي تستعد للانطلاق في 2 فبراير المقبل، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة نخبة من الأندية العربية.

وعرّفت اللجنة من خلال اللائحة على الأهداف التي تتبناها، وقدمت شروحات عن طبيعة الأدوار التي تقودها كل اللجان الإدارية المعاونة، التي تضم كل من اللجنة المنظمة العليا، واللجنة التنفيذية، وإدارة الدورة، كما تطرقت للحديث عن دور لجانها الأساسية التي تضم لجان الإشراف والمتابعة، وأهلية اللاعبات، والرقابة على المنشطات، إلى جانب لجان الانضباط، والاستئناف، واللجان الفنية للألعاب، ولجان الحكام والقضاة، إضافة إلى التعريف بالأمانة العامة لاتحاد اللجان الأساسية.

وتم اعتماد الألعاب التسع وهي كرة السلة والطائرة والطاولة، والرماية والمبارزة والفروسية - قفز الحواجز، والقوس والسهم، والكاراتيه، وألعاب القوى، فيما عرّفت بالتزامات واختصاصات الجهات المعنية، والمضيفة، وآلية عمل كل من الجهات الرياضية الوطنية المختصة، واتحاد اللجان، والاتحادات العربية الرياضي.

وكانت «عربية السيدات» قد اعتمدت جوائز خاصة للفرق الرياضية المشاركة، أهعمها تقديم كأس التفوق الرياضي للنادي الذي يحصل على أعلى ترتيب في ميداليات الألعاب على صعيد النوادي المشاركة.

وأشارت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، ورئيس لجنتها التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات باتت اليوم منصة دولية تجمع على ميادينها نخبة من اللاعبات المحليات والعربيات اللواتي حضرن إلى إمارة الشارقة للتنافس الشريف وتقديم صورة مشرقة عن واقع الرياضة العربية للعالم بأسره.