شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفتقد مسعود سليمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى يفتقد فريق الظفرة جهود مدافعه مسعود سليمان في مباراة الجزيرة التى تقام غداً ضمن مباريات افتتاح دوري الخليج العربي في ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ويغيب سليمان بداعي الإصابة التي حرمته من المشاركة مع الفريق في مباريات كأس الخليج العربي، بينما تحوم الشكوك حول المغربي عصام العدوة لعدم جاهزيته الكاملة، وبحسب الصربي فوك رازوفيتش فإن الأخير لم تتحدد مشاركته من عدمها.

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