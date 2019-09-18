«طيار» يتوج بلقب المرحباني للبوانيش الشراعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «طيار» لعمر عبدالله محمد المرزوقي بطلاً لسباق المرحباني للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت قبل يومين، ونال البطل 30 ألف درهم جائزة مالية، وحل في المركز الثاني حشيم لمحمد عبدالله محمد المرزوقي وحصل على 29 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الثالث من نصيب السرب للحر راشد خادم المهيري وحصل على 27 ألفاً جائزة مالية. توج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وسعيد حميد المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تأخير إعلان آخر النتائج عقب إجراء الفحص الفني على البوانيش الأربعين التي شاركت في السباق في ظل رغبة اللجنة الفنية بالدقة في الكشف عن التفاصيل الفنية للمحامل المشاركة والكشف عن المخالفين واستبعاد نتائجهم من السباق بشكل نهائي.

وأكد ماجد المهيري أن الإثارة كانت العنوان الأبرز في المنافسة على الصدارة إلى أن حسمها «طيار» لصالحه، مشيراً إلى أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يهدف دائماً إلى العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف الأحداث التي ينظمها.