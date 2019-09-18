أروابارينا: شباب الأهلي يريد نقاط حتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه لن يتنازل عن نقاط مباراته مع مضيفه حتا غداً في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، نظراً لأهمية الفوز في ضربة البداية لشحن اللاعبين المقبلين على موسم طويل معنوياً.

وكشف رودولفو، عن غياب 4 لاعبين أمام حتا بداعي الإصابة، هم: ماجد حسن الذي أصيب في مباراة السوبر الأخيرة أمام الشارقة، علاوة على عبدالعزيز صنقور، ومانع محمد، ومحمد سبيل، مؤكدا أن شباب الأهلي لديه وفرة من اللاعبين القادرين على تعويض الغيابات.

وأضاف :كنا نطمح للقب السوبر، لكننا لم ننجح، ونفكر الآن في القادم ليكون أفضل».