شكرا لقرائتكم خبر عن دورة إسعافات لمتطوعي «بارالمبية القوى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم نادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع إسعاف دبي، دورة إسعافات أولية لقادة المتطوعين المشاركين في بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى، والتي تنطلق نوفمبر القادم في نادي دبي لأصحاب الهمم.
أقيمت الدورة في صالة مبنى إسعاف دبي، والتي جهزت بكافة الأدوات اللازمة والمدربين المحترفين المعتمدين من الهيئة، وقد حضر الدورة 60 قائداً متطوعاً إلى جانب عدد من موظفي وأعضاء النادي.
بدأت الدورة بتعليمات عامة حول الإسعافات الأولية وأهمية أن يكون الجميع على دراية بها لتفادي أي إصابات تنجم عن سوء التصرف، ومن ثم التركيز على جوانب مهمة مثل معالجة الحروق والكسور والإصابات الطفيفة .وأكد حسين العبدالله، رئيس لجنة المتطوعين، أهمية مثل هذه المبادرات المجتمعية، وقال: «التعاون إلى جانب الدعم القائم من قبل الجهات الحكومية للمتطوعين وإسهامهم في رفع كفاءتهم، يأتي إيماناً منهم بدورهم المجتمعي القائم على التكامل».
ووافقته عائشة الحمادي «متطوعة»، وأكدت أنها تشارك في البطولة تقديراً وسعياً لتقديم ولو جزء بسيط لعطاء دولتها الدائم، ويسعدها دائماً تقديم العون للجميع، وخصوصاً أصحاب الهمم الذين تشاركهم في جميع محافلهم منذ 5 سنوات.
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