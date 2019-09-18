شكرا لقرائتكم خبر عن احتكاك بين الزملاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج أستون فيلا بتعادل سلبي من مباراته ضد ضيفه وست هام يونايتد، ضمن ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة شهدت احتكاكاً بين مدافعَيه الهولندي أنور الغازي وتايرون مينغز.
وفي المباراة على ملعب فيلا بارك، احتد النقاش بين اللاعبين بعدما انتقد مينغز عدم تمكن زميله من قطع كرة بالشكل المناسب، ما لم يرق للغازي المغربي الأصل، الذي اقترب من زميله وتواجها في نقاش حاد.
وقام زملاء اللاعبين بالفصل بينهما من دون أن يحول ذلك دون تبادلهما النظرات الغاضبة، بعدما وصل الاحتكاك بينهما إلى محاولات «نطح».
وطالب الحكم مايك دين اللاعبين بالهدوء، واستعان بتقنية المساعدة بالفيديو «في أيه آر» للتأكد من عدم ارتكاب أحدهما مخالفة تتطلب الطرد.
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