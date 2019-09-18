السد يتأهل إلى نصف النهائي.. والنصر يتهم التحكيم القاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عوّض السد القطري خسارته ذهاباً في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوز كبير على ضيفه النصر السعودي منحه بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي (نهائي منطقة غرب آسيا) للموسم الثاني توالياً.

وعلى استاد جاسم بن حمد، تفوق السد على ضيفه بطل الدوري السعودي بنتيجة 3-1، ليقلب خسارته ذهاباً 1-2، ويبلغ الدور نصف النهائي لملاقاة منافس سعودي ثانٍ سيكون أحد القطبين الهلال أو الاتحاد اللذين لعبا أمس. وتفوق السد بأهداف أكرم عفيف (26) وحسن الهيدوس (59) والجزائري بغداد بونجاح (83 من ركلة جزاء)، بينما كان الهدف الوحيد للنصر من المغربي عبد الرزاق حمد الله (33).

وتأهل السد للمرة الأولى في المراحل الإقصائية للمسابقة القارية بعد تأخره ذهاباً.

كما حافظ السد الذي يدربه نجم برشلونة الإسباني السابق تشافي، على سجله الجيد على أرضه، محققاً فوزه الخامس توالياً والتاسع في 11 مباراة. في المقابل، تلقى النصر خسارته الأولى في المسابقة القارية بعد سبع مباريات دون هزيمة، كانت الأطول له في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

مباراة سريعة

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وقدم الفريقان مباراة سريعة شهدت العديد من الهجمات المتبادلة، مع خطورة أكبر للسد الذي بدا راغباً بالتعويض سريعاً عن خسارته في الذهاب، وطبعت المباراة أخطاء دفاعية من الجانبين، إضافة إلى التراجع البدني للاعبي النصر في الشوط الثاني، ما أتاح للسد التفوق.

وبدأ السد بتهديد المرمى منذ الدقيقة السابعة، عندما سدد حسن الهيدوس كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس الأسترالي براد جونز.

في المقابل، اعتمد النصر على الهجمات المرتدة سعياً لاقتناص هدفٍ يضيف به إلى الأفضلية التي حققها في الذهاب، وهو ما بدا واضحاً في إحصاءات الشوط الأول، إذ كان الاستحواذ لصالح السد (62,4 بالمئة).

وأضاع النصر فرصة ثمينة في الدقيقة 22 بعد تمريرة متقنة من المغربي نور الدين أمرابط إلى البرازيلي جوليانو، لكن الأخير سدد الكرة ضعيفة، ما مكن الحارس سعد الشيب من التعامل معها بنجاح، وإن على دفعتين.

ودفع النصر سريعاً ثمن هذه الفرصة الضائعة، إذ تمكن أكرم عفيف بعدها بأربع دقائق من افتتاح التسجيل بكرة رأسية بعد عرضية من الكوري الجنوبي نام-تاي هي، أخطأ الحارس جونز في محاولة إبعادها.

ودفع السد ثمن الفرص الضائعة، إذ حقق حمد الله التعادل من ركلة حرة مباشرة، غالطت الحارس الشيب وهزت شباكه بعدما ارتطمت بجدار السد الدفاعي وغيّرت مسارها (33).

وابتعد الفريقان في الشوط الثاني عن الحذر الدفاعي، مع محاولات هجومية مفتوحة وإقبال أكبر من السد الذي كان يحتاج إلى هدف على الأقل للبقاء في المنافسة على بطاقة الدور نصف النهائي، وبرز في صفوفه في الشوط الثاني الهيدوس.

وخطا الفريق القطري خطوة أساسية نحو البقاء في المنافسة، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 عبر تسديدة قوية رائعة للهيدوس من على الجهة اليمنى، اخترقت الزاوية المعاكسة لمرمى جونز.

وكرر الفريق القطري سيناريو الشوط الأول بالضغط بعد الهدف، وكانت له محاولة عبر نام-تاي هي علت العارضة (68)، قبل أن يستوعب النصر الضغط ويهدد بدوره. لكن الكرة العرضية التي حولها أمرابط الى حمد الله ومنه إلى جوليانو، وجدت طريقها إلى فوق العارضة (69).

وقبل عشر دقائق من النهاية، انتزع أكرم عفيف ركلة جزاء بعد عرقلة من عبد الله مادو، لقي احتسابها احتجاج المدرب البرتغالي روي فيتوريا ودكة بدلائه، ما دفع الحكم لرفع البطاقة الحمراء في وجه أحد مساعديه.

ونفذ بونجاح ركلة الجزاء بنجاح على يمين جونز (83).

انتقاد

وبعد المباراة انتقد صفوان السويلم رئيس مجلس إدارة النصر، التحكيم الآسيوي، وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: شكراً للاعبين والجهاز الفني والإداري على ما قدموه. جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم.. إلى أين يسير التحكيم الآسيوي؟

من جهته، أبدى فيتوريا مدرب النصر حسرته على ما وصفه بخطأ تحكيمي أدى لهزيمة فريقه.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «المباراة كانت متكافئة حتى ركلة الجزاء الخاطئة التي احتسبت لصالح السد، وغيرت مجرى المواجهة، حيث نجح من خلالها في تسجيل الهدف الثالث، الذي حسم تأهله لنصف النهائي».

وتابع: «حزين جداً للخسارة والخروج من البطولة، وحزني ليس بسبب المستوى الذي ظهر به الفريق، حيث إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة.. لكني حزين بسبب بعض التفاصيل الصغيرة التي تسببت في الهزيمة».

أما الإسباني تشافي مدرب السد فقد أبدى سعادته البالغة بالفوز على النصر السعودي وتأهله للمربع الذهبي للبطولة.

وقال تشافي بعد المباراة: «سعداء للغاية بهذه النتيجة والتأهل والمستوى الذي قدمه جميع اللاعبين الذين أشكرهم كثيرا على ما قدموه حيث أثبتوا أحقيتنا بالفوز والتأهل حيث لعبنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم».

وأوضح: «كنا الأفضل في المباراة بحيث تواجدنا كثيرا في منطقة المنافس وكنا نعتقد أنهم سيشكلون علينا ضغطا أكبر ولكن هذا لم يحدث. كنا أفضل منهم في الإياب وهم كانوا أفضل منا في مباراة الذهاب».

وأضاف: «اللاعبون أصبحوا يتمتعون بعقلية الفوز. وكمدرب متواجد مع الفريق منذ شهر ونصف الشهر فقط، أشعر بالسعادة بما أحققه مع الفريق وشكرا للجماهير التي ساندت وشجعت اللاعبين وهم أحد عوامل الفوز».

وأثني تشافي على ما قدمه حسن الهيدوس لاعب الفريق خلال هذه المباراة، وقال عنه: «هو لاعب قدوة ويتمتع بصفة القائد بمعنى الكلمة، ولذلك أعتبره الأفضل ليس فقط في قطر وإنما أيضاً في الشرق الأوسط».

وكانت الصحف الكتالونية احتفت بإنجاز تشافي في دوري أبطال آسيا، لا سيما أنه أحد نجوم نادي برشلونة السابقين ويحظى بشعبية كبيرة.

(د.ب.أ)