الجونة تحصل على أحمد حمدي بشكل نهائي بعد منافسة مع بيراميدز

كشف مسئولو النادي الأهلي عن أنه تم الانتهاء من إجراءات بيع أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق للجونة بصورة نهائية جاء ذلك عقب تفضيل اللاعب الانتقال له، على الرغم من أن فريق بيراميدز قد دخل في مفاوضات مكثفة لشرائه خلال الساعات الأخيرة.

فيما كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي قد أوضح أن النادي الأهلي قد أتم صفقة شراء أحمد حمدي مقابل 8 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن اللاعب كريم نيدفيد سيتم قيده في القائمة بدلا من حمدى، حيث أنه من المقرر أن الأهلي سيمنح الجونة الاستغناء الخاص بأحمد حمدى تمهيدًا لقيده ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب ينص على حصول الأهلي علي مقابل 30% في حالة إعادة بيعه من قبل الجونة لأي نادي أخر.