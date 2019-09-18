الغندور: حكم أوروبي “سوبر” لمباراة الأهلي والزمالك..والمصري خيارا ثالثا

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يبحث عن حكم أوروبي كبير لمباراة السوبر بين قطبي الساحرة المستديرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر 2019.

حيث اكد الغندور على انه دائما يبحث عن الحكام العالمية والكبار بمعني الكلمة، قائلا “إذا لم أنجح فى ذلك سيكون البديل عربيا ثم يبقى الحكم المصري خيارا ثالثا”.

موضحا انه بالوقت الحالي توجد صعوبة في استقدام حكم أجنبي حيث أن موعد المباراة محصور بين مباريات الدوري الأوربي، وأشار انه يستغل علاقاته للإسراع من التعاقد، بشكل أسرع من المخاطبات الرسمية، وكان غندور في وقت سابق قد كشف عن أن الاتصالات التي تم اجرائها شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا اتحادي صربيا وسويسرا، حيث يحمل أحد مدربى الفريقين الجنسية الصربية، بينما يحمل الآخر الجنسية السويسرية.