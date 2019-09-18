شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يحدد 3 عصرًا موعدًا للمران اليومى وارتياح لتألق الطرابلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، لاعبيه بتحديد الثالثة عصرًا موعدًا للمران اليومى للفريق بداية من اليوم الأربعاء حتى السبت المقبل استعدادًا لمواجهة أف سى مصر .

ويستهل الإنتاج الحربى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة أف سى مصر الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الأحد المقبل على استاد السلام.

على الجانب الآخر، سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بعد تألق الوافد الجديد أيمن الطرابلسى فى تدريبات الفريق وظهوره بشكل مميز للغاية .

وأنهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إجراءات قيد التونسى أيمن الطرابلسى الوافد الجديد للفريق من النجم الساحلى لمدة موسم على سبيل الإعارة .

نجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى على سبيل الإعارة موسمًا واحدًا بنية البيع النهائي.

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ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.

كان أيمن الطرابلسى صاحب الـ27 عامًا قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معارًا من النجم الساحلى.

حرص مسئولو الإنتاج الحربى على إتمام إجراءات انتقال الطرابلسى فى تكتم شديد خوفًا من فشل الصفقة حيث نجح خالد مهدى مدير الكرة فى التوصل لاتفاق مع مسئولى النجم الساحلى لإتمام الصفقة وأنهى إجراءات حصول اللاعب على التأشيرة ليحضر للقاهرة ويوقع العقود .

مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قد تابع اللاعب وأوصى بالتعاقد معه لسد الثغرة الموجودة فى خط وسط الفريق .