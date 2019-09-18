شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: "أي حد معدي علي الأهلي بياخد الدوري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد معوض نجم الأهلى السابق، أنه حقق 14 بطولة بقميص النادى الأهلى ، وأن تمثيل ناد بحجم القلعة الحمراء شرف كبير معتبرا أن الفترة التى قضاها فى الأهلى هى أفضل فترات حياته. وتابع معوض فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أنه سعيد بالبطولات التى حققها بقميص الأهلى خاصة البطولات الأفريقية قائلا :" الدورى ده أى حد معدى على الأهلى بياخده". Advertisements واقتحم سيد معوض استوديو القناة، أثناء تواجد محمد بركات ضيفا على برنامج "سهرة مع" عبر قناة الأهلي، وقبل تواجد معوض في الاستوديو كان يتحدث عبر مداخلة هاتفية في البرنامج وقال لو عايزني أجي القناة هاجي دلوقتي انا عشان بركات أعمل اي حاجة، وعقب انهاء المكالمة بثواني فوجئ الشاطر وبركات بدخول سيد معوض.

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