شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: تعلمت كثيراً من بركات.. وسعيد بتواجدى بالجيل الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد متعب نجم الأهلى السابق، أنه سعيد بالفترة التى تواجد فيها بالنادى الأهلى معتبرا أن الروح الجميلة والحب بين اللاعبين هى السبب فى تحقيق البطولات التى حصدها مع الفريق.

وكشف متعب فى تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى الثلاثاء، أنه تعلم الكثير من جيل بركات وجمعة والعديد من اللاعبين فى الجيل الذهبى للنادى الأهلى.

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ورفض متعب التعليق على ترشيحه فى منصب مدير المنتخب الوطنى المحتمل تشكيله خلال ساعات قليلة.

وكشف متعب أن احيانا تكون الكرة قاسية على بعض اللاعبين، وهناك لاعبين يظلمهم التوقيت خلال تواجدهم فى النادى لكن هذه هى طبيعة كرة القدم.