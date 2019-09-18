شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17/ 9/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء الموافق 17/ 9/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها قلق من غموض مدرب الأهلى قبل مواجهة السوبر، وطرح تذاكر القمة غدًا.

قلق فى الزمالك من غموض مدرب الأهلى قبل مواجهة السوبر

يعيش الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، حالة من القلق بسبب الغموض الذى يخيم على فكر وطريقة لعب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى، قبل مباراة السوبر المحلى التى ستجمعهما فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 آلاف مشجع بواقع "5 آلاف للأهلى و5 آلاف للزمالك".

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى فى السوبر استقر الصربى ميتشو المدير الفنى لفرق الزمالك على الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم الفارس الأبيض، فى المباراة المقبلة أمام الأهلى، التى ستجمعهما فى الثامنة مساء يوم الجمعة على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى.

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الزمالك يعدل عقود طارق حامد وعلاء وجمعة بعد السوبر

استقر مسئولو الزمالك على عقد جلسة مع الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لاعبو الأبيض، بعد الانتهاء من مباراة الأهلى القادمة التى ستجمع بينهما فى السوبر المصرى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وذلك لتعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق فى الموسم الماضى، خاصة بعد وعدهم بأنه سيتم تعديل عقودهم.

اتحاد الكرة يطرح تذاكر سوبر الأهلي والزمالك غدًا

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك غدًا الأربعاء.

الأمن يحدد "خط سير" مختلف لجماهير الأهلي والزمالك ببرج العرب