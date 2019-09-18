شكرا لقرائتكم خبر عن السيد حمدي: تعرضت للظلم في الاهلى.. و لايوجد مهاجم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد حمدي لاعب الأهلي السابق والمعتزل حديثاً، أن إصابته بالرباط الصليبي مؤخراً كانت السبب الرئيسي في اعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ، مشيراً إلي أنه سيتجه إلي تحليل المباريات في القنوات الفضائية بعد اعتزاله .

وأشار لاعب الأهلي السابق في تصريحات لقناة "أون سبورت" ، أنه منذ صغره كان يتمني الانضمام الي القلعة الحمراء ، موضحاً أنه بدأ مسيرته الكروية في نادي الفيوم .

وأوضح السيد حمدي ، أنه تعرض للظلم في النادي الأهلي ، حيث يري أنه رحل من القلعة الحمراء مبكراً ، رغم بدايته الصعبة مع الفريق بسبب توقف النشاط الرياضي وقتها .

ويري السيد حمدي ، أن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي هو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبل من بين الأسماء المرشحة ، مشيراً إلى أن جلال يتمتع بفكر وأسلوب مميز في التعامل مع اللاعبين .

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وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن منتخب مصر خلال الفترة الحالية يفتقد الي المهاجم الصريح ولا يوجد في مصر حالياً مهاجماً قوي يصلح لقيادة هجوم الفراعنة .

أكد السيد حمدي لاعب الأهلي السابق والمعتزل حديثاً، أن الإصابة الت

ال اللاعب "السيد حمدي" لاعب الأهلي السابق خلال ظهوره الأول عبر شاشة اون سبورت بعد إعلان قرار إعتزالة مع الاعلامي سيف زاهر انه "يري بإن الكابتن إيهاب جلال هو الأفضل من بين الاسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية لـ منتخب مصر لما يتمتع به من فكر واسلوب وتعامل جيد مع اللاعبين ، فيما أكد نجم الأهلي السابق علي أن منتخب مصر خلال الفترة الحالية يفتقد الي المهاجم الصريح ولا يوجد في مصر حالياً مهاجماً قوي يصلح لقيادة هجوم الفراعنة .