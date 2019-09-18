شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يغيب عن القمة رسميا.. سوبر كورة يكشف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بشكل نهائى غياب الدولى المغربى وليد أزارو عن الفريق الكروى الأول عن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، وذلك بسبب الإصابة. ويلتقى الأهلى ضد الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور نحو 10 الآف مشجع يتقاسمهما طرفى المباراة وذلك لتحديد بطل السوبر المصرى للعام الماضى والمؤجل للموعد المعلن. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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