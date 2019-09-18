شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعاقد مع الإيفواري ويلفريد كانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات ببراميدز فى التعاقد مع الإيفوارى ويلفريد كانون بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية فى إطار سعى الإدارة نحو التعاقد مع صفقات سوبر قبل غلق باب القيد الصيفى .

وقد أكد عمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات ببراميدز أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا يتميز بالقوة حيث يجيد في مركزي خط الدفاع والوسط ، ويحمل سيرة ذاتية رائعة وأرقام إحصائية تشير نحو نجاحه في دعم صفوف الفريق وفرض اسمه علي الدوري المصري .

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يذكر أن كانون لعب من قبل مع أدو دين هاج الهولندي لمده 5 مواسم وخاض 119 مباراة، كما أنه من ناشيء أمبولي الإيطالي ، وأضاف أنه لعب مع منتخب بلاده منذ 2015 وخاض 42 مباراة دولية أخرها مشاركته في جميع مباريات منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

من جانبه أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز أن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري والنادي تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة ، موضحا أن ناديه ينظر دائما لتعاقداته خاصة من الأجانب لمستويات عالية لتكون إضافة قوية للدوري المصري الممتاز.