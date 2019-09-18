شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب القيد.. بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب بالدورى النرويجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الدقيقة الأخيرة من موسم الانتقالات نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام صفقة جديدة بالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.

ونجح النادي في ضم اللاعب صاحب ال ٢٦ عاما قادماً من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.

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ووقع اللاعب مع نادي بيراميدز في حضور كل من ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

وحمل لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق مع نسور قرطاج، حيث سجل ١٠ أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب ٨ تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في ٢٠ مباراة خلال النصف الأول من الدوري، حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول ١٩١ سم.

أكد المدير التنفيذي لبيراميدز، أنه سعيد التعاقد مع هذا اللاعب الذي سيلبي طموحات النادي مع باقي زملائه بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع الدوري المصري ، موضحاً أن اللاعب يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل أحداث طفرة للنادي