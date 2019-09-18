شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب وأبو زيد وغريب وكنفانى وشتلتوت فى عقد قران كريم نيدفيد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مساء الثلاثاء، كريم نيدفيد نجم الأهلى والمنتخب الاولمبي، بعقد قرانه فى أحد مساجد التجمع الخامس، وسط حضور عدد من نجوم الكرة والأهل والاصدقاء.
شهد عقد القران حضور العديد من نجوم الكرة على رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وأعضاء المجلس طارق قنديل ومحمد الجارحي والدكتور محمد سراج.
كما حضر طاهر ابو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ومروان كنفاني وعماد متعب نجم الأهلى السابق، شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبى ومعتمد جمال مدرب الاولمبي ومحمد شوقى نجم الأهلى السابق وحمادة صدقى مدرب منتخب مصر الأسبق، وأسامة حسني نجم الأهلى السابق وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلى وهشام حنفى نجم الأهلى الأسبق ونائب رئيس قطاع الناشئين، ونجم الأهلى الأسبق "شطه" والإعلامي عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، ومحمد عمارة نجم الأهلى الأسبق، كما حضر من اللاعبين أحمد فتحي واحمد الشيخ و سعد سميرومحمد شريف وميدو جابر و محمد محمود .
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