شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يرفض إراحة لاعبى الطلائع قبل مواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة عقب مواجهة منتخب السويس وديًا التى أقيمت عصر أمس الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا للموسم الجديد .

وفضل فارياس أن يستأنف الطلائع تدريباته اليوم الأربعاء بشكل طبيعى فى ظل ضيق الوقت قبل ملاقاة المقاولون العرب فى افتتاحية الدورى.

ويستهل الطلائع مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل.

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع: "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية واستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الأهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلاً عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلاً المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفًا وتلقت شباكهم 39.