شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيد كريم نيدفيد بدلاً من أحمد حمدي في القائمة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أنه تم قيد كريم نيدفيد في قائمة الفريق، بعد رحيل أحمد حمدي إلى الجونة، مشيراً إلة ان قائمة الفريق المحلية الكونة من 30 لاعب قد أغلقت بوجود سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد في الأماكن الشاغرة .

أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات بيع أحمد حمدى صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى بعد تفضيل اللاعب الانتقال له رغم دخول بيراميدز فى مفاوضات مكثفة لشرائه خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف عبد الحفيظ ، أن حسين السيد الظهير الأيسر للفريق مستمر في قائمة الأهلي ، مؤكداً أنه المفاوضات مع الإسماعيلي لضم حسين السيد قد فشلت بشكل نهائي .

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ويواجه الأهلي الزمالك في السوبر المحلي يوم الجمعة في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان مصدر داخل النادى الأهلى قد أكد أن الجونة أنهى صفقة شراء أحمد حمدى مقابل 8 ملايين جنيه، وذلك بناءً على رغبة اللاعب.

ومن المقرر أن يمنح الأهلى الجونة الاستغناء الخاص بأحمد حمدى تمهيدًا لقيده فى قائمة الفريق فى الموسم الجديد.