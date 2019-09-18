محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث والمباريات الهامة، والتي كان أبرزها استبعاد مصر بطولة العالم للأثقال، وخسارة ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه محمد صلاح أمام نابولي الإيطالي في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا.
ويرصد الخليج 365 عبر الروابط التالية، أبرز ما جاء من أحداث على مدار اليوم..
استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال وتهديد مشاركتها بالأوليمبياد
تحقيقات لـ3 سنوات وتورط 7 لاعبين.. تفاصيل استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال
تقرير.. أزمة رفع الأثقال.. الوقت يداهم حلم مصر الأوليمبي
أول تعليق من محمد إيهاب على استبعاد مصر من بطولة العالم وتهديد مشاركتها بالأوليمبياد
آخر مقعد للأهلي بقائمة الموسم الجديد.. نيدفيد بدلا من حمدي
دعوى جديدة من 3 أندية لوقف انطلاق الدوري وإضافتهم بجدول المسابقة
الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل السوبر بحضور مؤمن زكريا
محمود الخطيب يوجه رسالة لمؤمن زكريا قبل سفره لألمانيا
تشامبيونز ليج.. برشلونة ينجو أمام دورتموند.. سقوط تشيلسي.. وسالزبورج يكتسح جينك
بالفيديو..صلاح يشارك في هزيمة ليفربول أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا
"30 % إعادة بيع للأهلي".. أحمد حمدي يرحل للجونة
قائمة الزمالك للسوبر.. أول ظهور لجابر.. عودة شيكابالا.. واستبعاد عنتر
"ده خراب بيوت".. الإسماعيلي يرفض مواجهة الأهلي خارج الإسماعيلية رسميا
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. صدمة لمصر.. سقوط صلاح.. ورسالة الخطيب لمؤمن زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.