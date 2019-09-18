"ده خراب بيوت".. الإسماعيلي يرفض مواجهة الأهلي خارج الإسماعيلية رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن صبري المنياوي، مدير الكرة في الإسماعيلي، تقدم النادي باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة لإقامة مباراة الدراويش أمام ضيفه الأهلي في الدوري المصري للموسم الجديد بملعب برج العرب بدلا من ستاد الإسماعيلية.

وقال المنياوي في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد": "اتحاد الكرة السابق أخطرنا بعودة الجماهير وإرساء قواعد عادلة بين الأندية، وهذا ما لم يحدث من اللجنة الخماسية المؤقتة الحالية التي تصدر قرارات دون أسباب مقنعة".

وأضاف: "لا أعرف ما الذي بدر من الإسماعيلية تجاه الأهلي خلال الأعوام الماضية حتى يتم نقل المباراة خارج الإسماعيلية لأسباب أمنية، الأمن قادر على تأمين مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي بالإسماعيلية".

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وأوضح: "الإسماعيلي منذ يناير الماضي يلعب خارج الإسماعيلية، هذا (خراب بيوت) ويزيد من التكاليف المادية علينا، لماذا يخوض الزمالك مباراته مع الإسماعيلي في ملعبنا والأهلي لا؟ الأوضاع داخل البلاد حاليًا مميزة جدًا".

وأتم قائلا: "خاطبنا لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسميًا لمعرفة أسباب إقامة مبارياتنا أمام الأهلي والمصري في برج العرب بدلا من ستاد الإسماعيلية، ينتظر النادي توضيح الأسباب الحقيقية لهذا القرار".

يُذكر أن الإسماعيلي سيواجه المصري البورسعيدي في الجولة الثانية للدوري المصري (2019-20) على ملعب برج العرب يوم 2 أكتوبر المقبل، قبل ملاقاة الأهلي في الإسكندرية أيضا بالجولة التاسعة خلال شهر ديسمبر.