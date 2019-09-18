محمد بركات يرفض إعلان سبب اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، كواليس اعتزاله كرة القدم عام 2013، رافضًا الكشف عن السبب الحقيقي وراءه اتخاذه ذلك القرار، ووجه الشكر إلى محمد يوسف، المدير الفني للمارد الأحمر وقتها.
وقال بركات في ضيافة قناة "الأهلي" صباح اليوم الأربعاء: "قلت وقتها إن عمري 37 عاما وأنني أريد الخروج من الملعب من الباب الكبير، لكن هذا لم يكن السبب الحقيقي الذي لا يعرفه الجماهير حتى الآن".
وأضاف: "كانت جملة هي السبب وراء اعتزالي، لم يكن من المفترض أن تُقال لي بعدما لعبت 10 سنوات للنادي الأهلي، لكني لن أكشف عن التفاصيل".
وأكمل صاحب الـ42 عامًا: "أريد توجيه الشكر إلى محمد يوسف، كان أكثر شخص متمسك بوجودي في النادي الأهلي بأي طريقة".
وأتم قائلا: "سيظل محمد يوسف أخي الكبير، قال لي وقتها إن وجودي في الأهلي مهم ولو لعام آخر من الناحية الفنية ومن أجل إعطاء الخبرة للاعبين الصغار، كان يقدرني كثيرا ولم أجد هذا مع أي شخص آخر".
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