بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب بالدوري النرويجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام صفقة قوية جديدة بالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني في الدقيقة الأخيرة من موسم الانتقالات. وضم بيراميدز اللاعب صاحب ال ٢٦ عاما قادما من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي. ووقع اللاعب مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات. وحمل لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق مع نسور قرطاج، حيث سجل ١٠ أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب ٨ تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في ٢٠ مباراة خلال النصف الأول من الدوري، حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول ١٩١ سم.

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