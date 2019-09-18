بالفيديو.. بتروجيت: إذا خسر الأهلي الدوري كان سيقوم بإلغاء المسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أحمد فهيم، نائب رئيس بتروجيت، تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها الأندية الهابطة من الدوي الممتاز أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف انطلاق النسخة الجديدة للمسابقة (2019-20).

وكانت أندية بتروجيت والنجوم والداخلية أقامت دعوى مستعجلة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوقف انطلاق الدوري، بعدما هبطت إلى دوري الدرجة الثانية ليصعد بدلاً منهم طنطا وإف سي مصر وأسوان.

وقال فهيم في تصريحات لقناة "صدى البلد": "اللجنة المؤقتة لا تريد تنفيذ حكم إلغاء الهبوط ولا تعيرنا أي انتباه، فكان يجب سلك الطريق إلى آخره، فرفعنا دعوى مستعجلة لإيقاف إجراءات الدوري أمام مركز التسوية والتحكيم".

وأكمل: "مندهشون من إقامة قرعة الدور الأول للدوري، وقام المدير التنفيذي وليد العطار بإخطارنا بأنه لا يوجد حلول وأن الأمر معروض على الشؤون القانونية، لكن لا يوجد رد حتى الآن ولا حياة لمن تنادي".

وأضاف: "المادة 79 من قانون الرياضة تلزم اتحاد الكرة بتنفيذ أحكام وقرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ويجب إلغاء الهبوط بعد الموسم الاستثنائي الذي مررنا به باعتراف الجميع وعدم تكافؤ الفرص وتعرضنا لظلم كبير".

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وأكمل: "الأهلي كان حصل على اعتراف من اتحاد الكرة وقرار من لجنة التسوية والتحكيم بوجود أخطاء حين طالب ببطلان إجراءات الدوري قبل نهاية المسابقة بداعي عدم تكافؤ الفرص وإقامة المؤجلات قبل الأسبوع الأخير".

وأكد: "فرد اتحاد الكرة على الأهلي بالاعتراف بوجود أخطاء بالفعل وعدم تكافؤ الفرص، وإذا لم يفز الأهلي بالدوري كان سيلجأ للطرق القانونية ويقوم بإلغاء المسابقة".

وأتم نائب رئيس بتروجيت قائلا: "قررنا مقاطعة قرعة دوري القسم الثاني المقرر إقامتها الأربعاء، اتحاد الكرة عليه تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوطنا".

يُذكر أن الأهلي تُوج بلقب الدوري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه، متفوقا بفارق ثماني نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني بعد الفوز في لقاء القمة (1-0)، وبفارق 10 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.