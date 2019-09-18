محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غدًا الأربعاء ببرج العرب؛ استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش. وتضم القائمة 24 لاعبًا هم: حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور واسلام جابر خط الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد و خالد بوطيب وشهدت القائمة تواجد أحمد سيد زيزو، رغم إيقافه لرغبة المدير الفني للزمالك تجهيزة لمباراة الاتحاد في مستهل مشوار الفريق الأبيض بالدوري. ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة وحازم امام ومحمد عنتر لأسباب فنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قائمة الزمالك للسوبر.. أول ظهور لجابر.. عودة شيكابالا.. واستبعاد عنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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