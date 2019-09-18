الأربعاء.. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداءً من الغد الأربعاء استعدادا لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأبيض القاهرة في الواحدة ظهر الغد متجهة إلى برج العرب على أن يخوض الفريق تدريباته يومي الأربعاء والخميس ببرج العرب.

وفضل الصربي ميتشو الانتظام في معسكر مبكر لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية قبل اللقاء.