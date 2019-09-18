بالفيديو.. إحراج كوليبالي في ملخص لمسات صلاح أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

خسر فريق ليفربول الإنجليزي خارج ملعبه بثنائية نظيفة من نابولي الإيطالي بالجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وخضع محمد صلاح هداف ليفربول لرقابة دفاعية لصيقة من المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وشريكه في الدفاع اليوناني كوستاس مانولاس، في محاولة منهما لإبطال خطورته.

وسنحت فرصة تسجيل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 54، بعدما كان ماني في مواجهة مع مدافعي نابولي ليمرر الكرة بطريقة غريبة إلى محمد صلاح الذي لم يتمكن من اللحاق بالكرة لتضيع فرصة التقدم على الفريق الإنجليزي.

وفي الدقيقة 64 أخطا المدافع اليوناني كوستاس مانولاس في استقبال الكرة، ليخطفها صلاح الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمنى لمرمى نابولي، لكن ميريت تصدى للكرة ببراعة وأبعد الخطر عن مرمى فريقه.