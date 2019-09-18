ليفربول يدوّن رقما سلبيا لم يتحقق منذ 25 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا مشواره في المسابقة بالسقوط أمام مضيفه نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة على ملعب "سان باولو" مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للمسابقة.

وأصبح الريدز أول حامل لقب يتلقى خسارة في أولى مبارياته في الموسم التالي لفوزه بلقب دوري الأبطال منذ 25 عاما.

وكان ميلان الإيطالي افتتح موسم 1994-95 في تشامبيونز ليج وهو حامل اللقب بالخسارة أمام آياكس الهولندي بنفس النتيجة (2-0).

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وكانت تلك الهزيمة هي الرابعة على التوالي لليفربول خارج ملعبه في دور المجموعات لدوري الأبطال، مع العلم أن الريدز لم يحقق الفوز خارج ملعبه في دور المجموعات منذ 17 أكتوبر 2017 حين فاز على ماريبور (7-0).

من جانبه، أصبح نابولي أول فريق إيطالي يتغلب على حامل لقب دوري الأبطال في دور المجموعات منذ سبعة أعوام، وتحديدًا منذ فوز يوفنتوس على تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في شهر نوفمبر لعام 2012.

ولم يتمكن ليفربول من الفوز على أرض نابولي، حيث عاد بتعادل (0-0) في دور المجموعات للدوري الأوروبي عام 2010، قبل أن يتلقى خساراتين في الموسم الماضي والحالي لدوري الأبطال بنتيجتي (1-0) و(2-0).

يذكر أن ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح حصد لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي (2018-19) بعد إقصاء برشلونة الإسباني من نصف النهائي قبل الفوز على توتنهام الإنجليزي في المباراة النهائية (2-0).