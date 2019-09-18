محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
رحل أحمد حمدي، لاعب وسط النادي الأهلي الشاب، بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة، خلال الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفي في مصر.
وأفاد مراسل "الخليج 365" أن الجونة حصل على خدمات أحمد حمدي مقابل 7 مليون جنيه، بجانب وضع 30% نسبة للأهلي حال إعادة بيعه مستقبلا.
ووضع الأهلي شرطا أخر يقضي بأن يكون له الأولوية في إعادة شراء اللاعب من الجونة حال قرر الأخير عرضه للبيع "محليا" فقط.
وتواجد نادر شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة إيليفن التي تدير نادي الجونة، في النادي الأهلي في وقت سابق لحسم صفقة التعاقد مع أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.
ودخل أيضا نادي بيراميدز في المفاوضات للظفر بخدمات اللاعب من خلال تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي في مقر القلعة الحمراء، لكن الصفقة حُسمت للجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر "30 % إعادة بيع للأهلي".. أحمد حمدي يرحل للجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.