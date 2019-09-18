"30 % إعادة بيع للأهلي".. أحمد حمدي يرحل للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

رحل أحمد حمدي، لاعب وسط النادي الأهلي الشاب، بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة، خلال الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفي في مصر.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن الجونة حصل على خدمات أحمد حمدي مقابل 7 مليون جنيه، بجانب وضع 30% نسبة للأهلي حال إعادة بيعه مستقبلا.

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ووضع الأهلي شرطا أخر يقضي بأن يكون له الأولوية في إعادة شراء اللاعب من الجونة حال قرر الأخير عرضه للبيع "محليا" فقط.

وتواجد نادر شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة إيليفن التي تدير نادي الجونة، في النادي الأهلي في وقت سابق لحسم صفقة التعاقد مع أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

ودخل أيضا نادي بيراميدز في المفاوضات للظفر بخدمات اللاعب من خلال تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي في مقر القلعة الحمراء، لكن الصفقة حُسمت للجونة.